Piyasaların gündeminde ABD verileri var

22 Aralık 2017

ABD'de dün açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 3,3'ten 3,2'ye revize edilmesine karşın ABD Kongresi'nin, hükümetin geçici olarak kapanmasını önleyecek bir aylık geçici bütçe teklifini onaylamasının ardından pay piyasalarında yükselişler görüldü.

Dow Jones endeksi yüzde 0,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, dolar endeksi 93,0-93,5 dar bandında yatay bir seyir izledi. Analistler, bugün kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, gelecek hafta başlayacak Noel tatili öncesinde piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, Almanya'da hükümet kurma çalışmalarının gelecek aya bırakılması bu konunun şimdilik piyasa gündeminden düşmesine neden olurken, İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki parlamento seçimlerinde ayrılıkçı partilerin hükümet kurma çoğunluğuna ulaşması İspanya’yı tekrar yatırımcıların odağına taşıdı. Katalonya Özerk Bölgesi'nde halk, tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası merkezi hükümetin feshettiği 135 üyeli yerel parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere sandığa gitti. Seçim sonuçlarına göre, bağımsızlık yanlıları 70 sandalye elde etti ve hükümeti kurmak için gerekli minimum sayı olan 68'i geçti.

Bu gelişmelere karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31,Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,95 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,05 değer kazandı.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğu Asya piyasalarında da pozitif bir seyir izleniyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yaklaşık yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.