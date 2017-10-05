Powell: Düzenlemelerde sürekli denge kurulmalı

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell, Fed'in New York şubesinde yaptığı konuşmada, regülasyonların piyasaya olan olası etkilerini değerlendirdi.



Son yıllarda regülasyonlar nedeniyle bankaların daha fazla likidite tutması gerektiğine dikkati çeken Powell, "Regülasyonların tabii ki bir rolü var. Ancak regülasyonların piyasalara olan etkisi göz önüne alınmalı ve sürekli bir denge kurulmalı. Daha fazla regülasyon, her sorun için en önemli yanıt değil" ifadelerini kullandı.

Sıklıkla uygulanması durumunda regülasyonların, piyasa işleyişine ciddi şekilde zarar verebileceği uyarısında bulunan Powell, regülatörlerin ve piyasa oyuncularının yeni düzenlemeleri ele almadan piyasa faaliyetlerini nasıl etkileyebileceklerini incelemeleri gerektiğini vurguladı.

Powell, Şubat 2018'de görev süresi dolacak Fed Başkanı Janet Yellen'ın koltuğuna ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanması beklenen 4 adaydan biri olarak öne çıkıyor.