Powell: Enflasyonda henüz zafer ilan etmedik

13 Haziran 2018

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek faiz artırımı ve beklentileri değerlendirdi.

Amerikan ekonomisinin çok iyi durumda olduğunu kaydeden Powell, işsizlik ve enflasyonun düşük seviyelerde seyretmesinin yanı sıra büyümenin ikinci çeyrekte hızlandığını vurguladı.

Powell, FOMC'nin ekonomideki iyi gidişatın sürmesini beklediğini belirterek, faiz artırım kararının ve güncellenen ekonomik projeksiyonların bu beklentiyi yansıttığını dile getirdi.

Fed'in enflasyondaki olumlu gelişmelere rağmen temkinli duruşunun süreceğini kaydeden Powell, "Enflasyon beklediğimiz gibi anormal derecede düşük Mart 2017 rakamının hesaplamadan çıkmasıyla yükseldi. Son dönemdeki göstergeler cesaret verici ancak uzun yıllar hedefimizin altında seyreden enflasyonda henüz zafer ilan etmek istemiyoruz. Enflasyonun yüzde 2 seviyesindeki simetrik hedefimize yakın seyretmesini garantilemek istiyoruz." diye konuştu.

Powell, Fed'in enflasyondaki ufak sapmalara aşırı tepki vermeyeceğinin altını çizerek, enflasyonun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış nedeniyle geçici olarak yükselmesinin beklendiğini ifade etti. Powell, buna karşın, enflasyonun ısrarla yüzde 2 hedefinin altında veya üstünde seyretmesi durumunda uygun adımların atılacağını vurguladı.

Gelecek yıl tüm FOMC toplantılarının ardından olmak üzere 8 kez basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayan Powell, mevcut durumda sadece mart, haziran, eylül ve aralık toplantılarının ardından düzenlenen toplantıların sayısının artmasının para politikasının sonuçlarını olumlu etkileyeceğini vurguladı. Powell, yeni uygulamaya Ocak 2019 toplantısıyla başlanacağını bildirdi.

Gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen ABD yönetiminin ticaret alanındaki tartışmalı adımları ve bu yüzden ana ticaret partnerleriyle yaşadığı gerilim hakkında yorum yapmaktan kaçınan Fed Başkanı Powell, işletmelerin gümrük tarifelerinden endişelendiklerini ancak bunun henüz verilere yansımadığını ifade etti.

Fed, Powell'ın basın toplantısından önce yayımlanan FOMC karar metninde, politika faizinin yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltildiğini açıklamıştı. Oy birliğiyle alınan karar, Fed'in bu yılki 25 baz puanlık ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

FOMC'nin yeni ekonomik projeksiyonları, Fed yetkililerinin yılın geri kalanında iki kez daha faiz artırarak, 2018'i toplam 4 faiz artışıyla tamamlamayı planladığını ortaya koymuştu.

Fed faiz oranlarında 25 baz puan artırıma gitti