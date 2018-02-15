Proje finansmanı kredilerinde 334 milyarlık risk

15 Şubat 2018

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2017 yılı Aralık ayı Proje Finansmanı İstatistiklerini açıkladı.

Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi Aralık 2017 dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 334 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin raporuna göre, risk bakiyesinin 297 milyar TL’si nakdi, 37 milyar TL’si gayrinakdi kredi şeklinde kullandırıldı.

Toplam taahhüt miktarı 371 milyar TL’den (106 milyar dolar) 435 milyar TL’ye (115 milyar dolar) yükseldi. Söz konusu tutar dolar bazında yüzde 9 arttı.

Raporda şu bilgiler verildi:

"Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin yüzde 47’si enerji, yüzde 19’u altyapı, yüzde 11’i gayrimenkul sektörüne aittir. Diğer sektörlerin toplam içindeki payı yüzde 23’dür.

Aralık 2016 itibariyle 77 milyar dolar olan proje finansmanı kredileri risk bakiyesi, Aralık 2017 dönemi itibariyle yüzde 15 artarak 89 milyar dolara yükselmiştir. En yüksek artış altyapı sektöründe olup risk bakiyesi yüzde 36 artarak 13 milyar dolardan, 17 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönem itibariyle dolar bazında risk bakiyesi, gayrimenkul sektöründe yüzde 3, enerji sektöründe yüzde 11, diğer sektörlerde ise yüzde 14 artmıştır."

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanına ilişkin istatistiki bilgilerini içeren rapor 2014 yılı Aralık ayından bu yana hazırlanıyor. 6 aylık dönemlerde hazırlanan raporda yer alan toplulaştırılmış bilgi, Aralık 2017 dönemi itibariyle 20 banka verisinden oluşuyor.