Puan için ekstrelerdeki uyarılara dikkat!

27 Aralık 2017

JÜLİDE YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Kredi ve markaların sadakat kartlarında biriken milyonlarca para puanın yıl sonunda silinip silinmeyeceğine yönelik tartışmalar da sürüyor.

Bu konuda regülatör tarafının ise ağırlıklı olarak ‘tüketici ekstrelerdeki uyarılara dikkat etsin ve kart sözleşmelerini okusun!’ görüşünde olduğu kaydediliyor.

Bankaların sözleşmeleri incelediğinde; bazı bankalar kartta biriken puanlar için 1 veya 2 yıl süre verirken, bazı bankalar da bir takvim yılı olarak tüketicilerine zaman tanıyorlar.

Bazı bankalar da puan için bir süre vermeyerek diledikleri zaman harcama esnekliği sağlıyorlar.

Bu nedenle tüketicinin ekstrelerdeki uyarılara dikkate alarak harcama yapmalarını ve kart çıkartırken sözleşmeleri okumalarını öneriyorlar.