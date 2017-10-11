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Putin, kripto paraya düzenleme getirecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, kripto paraların vatandaşlar ve işletmeler için risk yarattığını dile getirdi.

Putin, kripto paraya düzenleme getirecek
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatandaşları ve işletmeleri sanal paraların yarattıkları risklerden korumak için kripto paralara yönelik bir düzenleme otoritesi oluşturacaklarını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Putin, "Kripto paraların kullanımı ciddi riskler taşıyor. Merkez Bankası'nın bu konudaki pozisyonunu biliyorum ve bu konuyu Başkan Nabiullina ile birçok kez müzakere ettim" ifadesini kullandu.

Ayrıca Putin, sanal paraların kara para aklama, vergiden kaçma ve terörün finansmanı için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

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