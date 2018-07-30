QNB Finansbank'ın aktifleri yüzde 19 arttı

30 Temmuz 2018

Orta Doğu ve Afrika bölgesinin lider finansal kuruluşu olan Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank S.A.Q (QNB Group) Türkiye'deki iştiraki QNB Finansbank, ilk 6 ayda ulaştığı 93 milyar liranın üzerinde kredi ile ekonomiye katkı sağlamaya devam etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla toplam aktifler yıl sonuna kıyasla yüzde 19 artarak 149 milyar 266 milyon liraya ulaşırken, canlı krediler yıl sonuna kıyasla yüzde 14 artarak 93 milyar 217 milyon liraya, müşteri mevduatı ise yüzde 13 artarak 73 milyar 818 milyon liraya ulaştı.

Bankanın net dönem kârı 1 milyar 133 milyon lira olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank’ın toplam öz kaynakları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 9 artarak 13 milyar 235 milyon liraya ulaşırken, bankanın 30 Haziran 2018 tarihi itibarı ile sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14,9 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2018 yılının ilk 6 ayında da fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek, tüm sektörlere yönelik olarak güçlü yatırımcı kitlelerine ulaştıklarını belirtti.

Güzeloğlu, "QNB Finansbank olarak, 2018 yılının ilk 6 ayında da sektörün üzerinde bir ivme ile büyümemizi devam ettirdik. Gerek kurumsal bankacılık ve proje finansmanı alanında gerekse de KOBİ ve tarım bankacılığı alanlarında ekonomiye olan desteğimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

2018 yılında da topluma katkı sağlamak ve çocukları geleceğe hazırlarken yanlarında olmak adına yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ettiklerini belirten Güzeloğlu, "QNB Finansbank olarak Minik Eller Büyük Hayaller platformumuzla çocuklarımızı matematikten kodlamaya, sanattan kültüre birçok alanda geleceğe hazırlamak için gönüllü finansçılarımız ve iş ortaklarımız ile yüz binlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA