Raiffeisen Türkiye, “Yılın Finansal Danışmanı” ödülünü aldı

Raiffeisen Bank International (“Raiffeisen”), aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Finansal danışmanlık alanında en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Mergermarket Avrupa M&A Ödülleri’nde Raiffeisen Türkiye, “Yılın Finansal Danışmanı” ödülünün sahibi oldu.

Adayları son 12 ay içerisinde gerçekleştirdikleri işlemlerin hacim ve adedine göre değerlendiren ödül jürisi, hem işlem sayısı hem de toplam işlem değeri kriterlerindeki öncü konumundan ötürü Raiffeisen Türkiye’yi ödüle layık gördü.

Raiffeisen Türkiye ekibi ve Raiffeisen Viyana temsilcileri, sektörün en prestijli ödüllerinden birini almak için Londra’da düzenlenen gala gecesine katılım gösterdi. Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Raiffeisen Türkiye Genel Müdürü Gökçe Kabatepe, “Ödül, ekibin yıl boyunca birçok detaylı işlem karşısında müşteriler için çözüm bulma çabalarını takdir ediyor. Bu dönemde tamamlamayı başardığımız birçok farklı sektörden 6 işlem ile Türkiye birleşme ve satın alma sektöründe önemli bir paya sahip olduk” dedi.

Raiffeisen Türkiye, ödül aldığı son sene içerisindeki işlemleri de dahil olmak üzere, kuruluşundan bugüne kadar toplam 24 milyar dolar değer üzerinde 70 tane birleşme ve satın alma işlemini ve 9 milyar dolar değer üzerinde 6 tane borç yapılandırma işlemini başarıyla tamamlamıştı.