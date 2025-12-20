Rekor ralli piyasaların yeni gözdesini yarattı: Gümüş altını solladı

Küresel piyasalarda spot gümüş fiyatı cuma günü yüzde 2’nin üzerinde yükselerek ons başına 67 dolar seviyesini aştı. Haftalık bazda yüzde 8’lik artış kaydeden gümüş, yıl başından bu yana yüzde 130’un üzerinde değer kazanarak emtia piyasalarının en güçlü performanslarından birine imza attı.

Altın geride kaldı

Altın fiyatları da haftayı artıda kapattı ve yüzde 1’in üzerinde haftalık kazanç elde etti. Ancak performans karşılaştırıldığında, gümüşün yükselişi 4 bin 339 dolar seviyesindeki altını açık ara geride bıraktı. Bu durum, yatırımcıların kıymetli metallerde ağırlığını giderek gümüşe kaydırdığını gösteriyor.

Fed beklentileri talebi artırıyor

Kıymetli metallere olan talebin arkasında ABD para politikasına ilişkin değişen beklentiler bulunuyor. Kasım ayında ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 2,7’ye yükselmesi ve işsizliğin 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıkması, ekonomide soğuma sinyallerini güçlendirdi. Piyasalar, bu tabloyu Fed’in faiz indirimlerine yaklaşacağı şeklinde yorumluyor. Yatırımcılar, faiz getirisi olmayan gümüş ve altın gibi varlıklara yöneliyor.

Arz sorunu gümüşü destekliyor

Makro gelişmelerin yanı sıra gümüşteki yükselişin arkasında yapısal arz sıkıntıları da yer alıyor. Küresel gümüş üretimi uzun süredir yatay seyrederken, güneş enerjisi, elektrikli araçlar, elektronik ve veri merkezlerinden gelen talep artmaya devam ediyor. Gümüş piyasası üst üste beşinci yılında da arz açığıyla karşı karşıya.

Stoklar hızla eriyor

Londra, Şanghay ve COMEX borsalarındaki gümüş stoklarının hızla azalması, piyasadaki fiziksel tamponu zayıflatıyor. Analistler, bu sıkı arz-talep dengesinin 2026’ya kadar fiyatları yüksek tutabileceğini belirtirken, gümüşün görece küçük piyasa yapısı nedeniyle dalgalanma riskinin altına kıyasla daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.