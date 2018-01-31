Ruslara en az 1.25 çarpan gerekiyor

31 Ocak 2018

JÜLİDE YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Rus Sberbank, Denizbank’taki hisseleri için Dubai’nin en büyük bankası olan Emirates NBD ile görüşmelere başladı. Konuya yönelik açıklamalar dün iki taraftan da ayrı ayrı geldi.

Dubai’nin en büyük bankası olan Emirates NBD yaptığı açıklamada, Rus Sberbank’ın Denizbank’taki hisselerini almak için stratejik görüşmelere başladığını duyururken, Denizbank’tan da KAP’a yapılan bilgilendirmede, “Sberbank, Denizbank A.Ş.’deki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, Denizbank ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığını belirtmiştir” denildi.

Açıklamada, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve sürecin nasıl sonuçlanacağının belli olmadığı vurgulandı. Ayrıca, Sberbank’ın farklı piyasalardaki potansiyel fırsatları düzenli bir şekilde değerlendirdiği ve bu konuda önemli bir gelişme olmadıkça başkaca bir açıklama yapılmayacağı da ifade edildi. Söz konusu haberle önceki gün yüzde 14’e yakın prim yapan Denizbank hisseleri dün de yüzde 20’ye yakın yükseliş yaşadı.

Bankaların satışı söz konusu olduğunda satış fiyatı kadar bankanın satış fiyatının defter değerine oranı, başka ifade ile çarpan oranı da önem taşıyor. Denizbank’ı Dexia’dan 1.33 çarpan değeriyle 3.5 milyar dolara satın alan Sberbank, kaç çarpandan satarsa Türkiye’deki bu yatırımından para kazanmış olacak?

Konuya yönelik DÜNYA’ya görüş veren bankacılık analistlerine göre, geçmiş dönemde 4’e varan çarpan değerleri ile satışların yapıldığı Türkiye piyasasında artık bu değerlere ulaşmak mümkün değil. Bir analist, 6 Haziran 2012 yılında 3.5 milyar dolara Denizbank’ı satın alan Sberbank’ın, 21 Eylül 2015’te 183 milyon dolar, 27 Mayıs 2016 itibarıyla da 250 milyon dolar olmak üzere bankada sermaye artırımına giderek bugüne kadar yaklaşık 4 milyar dolarlık bir yatırımı olduğunu hatırlattı. Söz konusu analistin hesabına göre, Sberbank bugün 1.25 çarpan ile bankayı 3-3,2 milyar dolara satsa 1 milyar dolar, 1 çarpan ile 2-2,5 milyar dolara satsa 2 milyar dolara varan bir zararı oluyor. Analiste göre, Sberbank, aynı dönemde aynı miktarda bir rakamı bir Türk eurobonduna yatırsa yıllık kazancı en az yüzde 5 olacaktı.

Bir başka analist ise Türkiye’nin ilk 10 büyük bankasından biri olan DenizBank’ın belli rasyolarda çok önemli sıçramalar yaptığına değinerek, Sberbank acele etmezse konjonktüre de bağlı olarak; yaşanacak olası toparlanmanın bankanın 1.5 çarpana ulaşabileceğine işaret etti. Görüştüğümüz analistlerin hesaplarına göre, Sberbank Denizbank’ı 1.25 çarpan değeri ile satarsa ‘kafa kafaya’ bir yatırım yapmış oluyor. Bu nedenle kârlı bir çıkış için bankayı bu çarpan değerinin üzerinde satması gerekiyor. Analistlerin ortak noktası ‘Sberbank’ın sermaye ihtiyacı nedeniyle elindeki en değerli aktiflerden biri olan Denizbank’ta olası bir satışı planlarının içine alması’ yorumu oldu.