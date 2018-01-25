Rusya'dan "kripto-ruble" hamlesi

25 Ocak 2018

Kripto para teknolojisinin kullanıcılarına sağladığı “anonimlik”, ABD ve Avrupalı çok sayıdaki ülkenin finansal kısıtlamalarına maruz kalan Rus devlet kurumlarının ilgisini çekmeye başladı.

Putin, geçen yıl ekim ayında düzenlenen bir hükümet toplantısında, “kripto-ruble” olarak adlandırılan ulusal bir dijital paranın oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlaması için talimat vermişti.

Rusya’nın uluslararası yaptırımlardan “kaçınmasına” yardımcı olması planlanan kripto-ruble çalışmalarına geçen günlerde yapılan bir başka oturuma da bizzat başkanlık eden Putin, kripto-rublenin geleneksel rubleye dönüştürülmesinin ve çeşitli vergi indirimleri ile de teşvik edilmesinin gerektiğini söyledi.

Özellikle ABD ve Avrupalı önemli finans kurumları ve merkez bankalarının hakim olduğu küresel bankacılık sisteminin kontrollerinden kurtulmak isteyen Rusya'nın, kripto-ruble ile mevcut mali sistem, ulusal politikalar ve hukuki bazı dayatmalarda “esneklik” yaratabileceği belirtiliyor..

"Rusya'nın blok zincir konusunda ciddi umutları var"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan yatırım şirketi Alpari'nin Kıdemli Analisti Roman Tkaçuk, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını genişletmesi halinde kripto-rublenin uluslararası ödemeler için aktif olarak kullanılabileceğini söyledi.

Tkaçuk, Rusya’nın en büyük iki devlet bankası, Sberbank ve VEB tarafından kripto paraların kullanılmaya başlandığını anımsatarek, “Bu, Rusya'nın blok zincir teknolojileri geliştirme konusunda ciddi umutları olduğunu göstermektedir.” dedi.

Rus hükümeti bünyesinde de geçtiğimiz yıl kripto para birimleri üzerinde mevzuat geliştirilmesi için birkaç çalışma grubunun oluşturulduğuna işaret eden Tkaçuk, “Rusya'daki kripto para birimleri ile ilgili mevzuatın 2018 yılının ikinci yarısında ortaya çıkmasını bekliyoruz. Merkez Bankası, kripto paraların ülkede bir ödeme aracı olarak kullanılmasını istemiyor ama bu konudaki son sözü Rusya Maliye Bakanlığı söyleyecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Tkaçuk, kripto rubleye yatırımcı ilgisinin ise bitcoin ve diğer kripto paraların popülerliği nedeniyle istenen düzeyde olmayabileceğini savunarak, Rus hükümetinin nasıl bir düzenlenme getireceğinin bu noktada önemli bir rol oynayacağını söyledi.

"Yatırımcıların ilgisini çeker"

Happycoin.club sitesinin Editörü İrina Smal da bankaların hantal yapısı karşısında kripto paraların gelecekte yeni bir mali enstrüman haline geleceğini belirtti.

Japonya’da Bitcoin ödemelerinin resmi olarak kabul edildiğini anlatan Smal, “Japonya’da artık Bitcoin kullanarak kimono veya lüks bir araba satın alabiliyorsunuz. Ukrayna’da da kripto paralar üzerine fazla kısıtlama getirmeden düzenleme sağlayan üç yasa çıktı.” dedi.

Smal, Rusya’nın da bu konudaki hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kripto-ruble konusu oldukça gündemde, geleceği biraz belirsiz. Kripto paraların en büyük özelliği merkezsiz oluşları. Rus hükümeti ise bir kripto para yaratarak bunun tam kontrolünü sağlamak istiyor. Bu durumun yatırımcıların ilgisini çekeceğini söyleyebiliriz. Kripto paraların kullanıldığı uluslararası sistemler zaten yaratıldı, kripto rublenin de bu bağlamda sisteme dahil edilmesi için bir engel yok.”

Kaynak: AA