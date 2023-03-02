Sabancı Topluluğu deprem bölgesi için 12 milyar TL’lik kaynak tahsis etti

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding’in 2022 finansal sonuçları ve geçtiğimiz ay yaşanan deprem felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

11 ilimizde yıkıma neden olan ve bölgedeki 7 bine yakın Sabancı Topluluğu çalışanının doğrudan etkilendiği depremlere ilişkin Cenk Alper, “Sabancı Topluluğu olarak bölgede yaşanan felakette 19 çalışma arkadaşımızı ve çalışanlarımızın ailelerinden yaklaşık 1.000 kişiyi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşanan depremlerde 2 bin 343 çalışanımız ise evini kaybetti. Bütün bu zorlu koşullara rağmen Enerjisa çalışanlarımız bölgede ilk andan itibaren elektrik dağıtım şebekesini ayağa kaldırmak için büyük özveriyle çalıştılar” dedi.

Depremin olduğu ilk günden itibaren bölgede olan ve yapılacak destek için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile irtibata geçtiklerini belirten Cenk Alper sözlerine şöyle devam etti: “Sabancı Topluluğu olarak çevre halkı ve çalışanlarımıza 44 lokasyonumuzda barınma ve konaklama imkânı sağladık. Bugüne kadar bölgeye 750 konteyner, 148 mobil tuvalet, 56 TIR ihtiyaç malzemesi ve 75 bin destek paketi gönderdik. Bu desteklerin yanı sıra, günde 26 bin 200 kişiye yemek dağıtımı yapıyoruz.”

Sabancı Gönüllüleriyle birlikte bölgedeki yardım çalışmalarına tam destek veren Sabancı Topluluğu, bugüne kadar enerji, banka finansmanı, arama kurtarma, barınma, gıda ve temel ihtiyaç dağıtımı alanlarında 12 milyar TL’lik bir kaynağı bölgeye tahsis etti.

“Tüm yaralar sarılıncaya kadar seferberiz”

Cenk Alper, “Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak adına, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 200 kişilik Sabancı arama kurtarma ekibimizi ve iş makinelerimizi bölgeye sevk ettik. Farklı güçlerde 1.877 jeneratörü afet bölgelerine ulaştırdık. Bölgede toplam 15 bin trafoyu onararak, yeniden hizmete sunduk. Bu sürecin uzun bir maraton olduğunu biliyoruz. Bu sebeple tüm yaralar sarılıncaya kadar seferberiz ve bölge halkının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Şirketlerimizin büyüme planlarının odağında yeni ekonomi var”

Sabancı Topluluğu’nun 2022 finansal performansıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cenk Alper, zorlu koşullara rağmen, holdingin sağlıklı bilanço yapısını güçlendirmeye devam ettiklerinin altını çizerken, “Güçlü finansal performansımızın yanında bizleri memnun eden diğer bir konu da güçlü bilanço yönetimimizi, Dünya’nın Sabancı’sı olma yolunda başlattığımız yatırım atağıyla eş zamanlı olarak götürmüş olmak. Yeni ekonomi yatırımlarımızın hız kazandığı 2022 yılını, başarılı bir finansal performansla tamamlamamızı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Tüm Topluluk şirketlerinin büyüme planlarının odağında, enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler olarak üç ayakta ele aldıkları ‘yeni ekonomi’nin yer aldığının altını çizen Cenk Alper, “Enerji iş kolumuzda, Bandırma Enerji Üssü'nde Türkiye’nin ilk yeşil hidrojen üretimine başladık. Sürdürülebilirlik taahhütlerimizin en önemli tamamlayıcılarından olan yenilenebilir enerji yatırımlarımız kapsamında, 65 MW kurulu güce sahip Kayseri Erciyes Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) ve satın alınan 55 MW kurulu güce sahip Akhisar RES, 2022 yılında hizmete girdi.

Bunun yanı sıra gelecek dönemde 1,2 milyar dolar kaynakla faaliyete geçireceğimiz toplam 1.000 MW’lık ilave rüzgâr enerjisi yatırımıyla, Enerjisa Üretim şirketimizin kurulu gücünün yenilenebilir enerji payı yüzde 57’ye ulaşarak özel sektör oyuncuları arasında, elektrik üretimindeki lider konumunu güçlendirecek. Ayrıca, geçtiğimiz yıl içinde kuruluşunu tamamladığımız Sabancı İklim Teknolojileri şirketimiz aracılığıyla bir yandan yenilenebilir enerji yatırımlarımızı Türkiye’nin ötesine taşırken bir yandan da uluslararası girişim sermayesi fonları ve start-up’lara stratejik yatırımlar yapıyoruz.

Bu kapsamda, ABD’li Safar Partners ile stratejik ortaklığımızı hayata geçirirken, enerji ve iklim teknolojilerinde yıkıcı inovasyonun simge girişimleri arasında gösterilen Commonwealth Fusion Systems ve Quaise Energy start-up’larına doğrudan yatırım gerçekleştirdik. Böylece MIT, Harvard ve University of Rochester ekosisteminde yatırımcı olarak yer almaya başladık.

Sanayi iş kolumuzda Kordsa, Microtex satın alımıyla küresel ayak izini Avrupa bölgesine taşırken; uzay, havacılık ve otomotiv teknolojilerinin vazgeçilmezi konumunda bulunan kompozitteki varlığını güçlendirmeye devam etti. Yapı Malzemeleri alanında, kalsiyum alüminat çimento (CAC) kapasite artış yatırımımıza Çimsa’nın Mersin yerleşkesinde başladık. Bunun yanı sıra Çimsa, ABD ve Avrupa’da yeni büyüme platformları üzerine çalışmalarına devam ediyor.

"SEM’i bünyemize kattık"

Dijital teknolojilerde, sektörün ilk teknoloji odaklı pazaryeri iş modelini Teknosa’da başarıyla hayata geçirdik. SabancıDx şirketimiz aracılığıyla siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen start-uplarından biri olan Radiflow’u ve veri odaklı dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM’i bünyemize kattık.

Kurumsal Girişim Sermayesi Fonumuz Sabancı Ventures ile Türkiye’deki erken aşama girişimleri desteklemeyi sürdürürken, 2022 yılı içerisinde bulut teknolojileri şirketi Bulutistan, yapay zekâ odaklı akıllı asistan hizmetleri konusunda uzmanlaşmış Zach.ai, dijital sağlık alanında yapay zekâ tabanlı hastalık yönetimi ve telesağlık hizmeti platformu geliştiren Albert Health, yeni nesil alacak finansmanı platformu Figopara ve dijital fabrika platformu Supply Chain Wizard şirketlerine yatırımlarımızı tamamladık.

Sabancı ARF Almost Ready to Fly programı ile de hem Topluluk içinden hem de Topluluk dışından girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerine destek verirken, ülkemizin teknolojik gelişimi için çok önemli gördüğümüz açık inovasyon kültürünün iş dünyasında yaygınlaşmasına da öncülük ediyoruz.

Finansal Hizmetler iş kolumuzda da geçtiğimiz ağustos ayında kurulumunu tamamladığımız Sabancı Ageas Sağlık Sigorta şirketimiz ile sağlık hizmetleri alanında çok daha kapsayıcı bir bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz. Diğer yandan, bankamız 2022 yılında Türkiye ekonomisine sağladığı kredi desteğini 616 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 757 milyar TL seviyesine çıkarırken, yüzde 23,2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranıyla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdü.”

Bu gelişmelerin ışığında, Sabancı Holding, 2022 yılında, kombine satışlarını yüzde 166 artışla 403,6 milyar TL seviyesine yükseltti ve yılı 43,8 milyar TL’lik konsolide net kâr ile tamamladı.

Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi

Tüm bu operasyonel başarıların yanında, sürdürülebilirlik alanında da çok sayıda öncü uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Cenk Alper, sözlerini şöyle tamamladı: “Sabancı Topluluğu olarak, iklim acil durumu ile kalıcı mücadeleye yönelik çok sayıda projeyi kararlılıkla hayata geçirirken, insan ve toplum odaklı pozitif etkimizi artırmayı da en büyük önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılında Topluluğumuzun kuruluş yeri olan Adana’da başlattığımız Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ni, geçtiğimiz yıl içinde Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüştürdük. 48 ilde gerçekleştirdiğimiz 242 etkinlikle, 15 bin Sabancı Gönüllümüz sahaya çıktı. Yaptığımız tüm çalışmalarımızı da 10 Kasım’da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e armağan ettik.”