Satın almalarda rekor düşüş

Faiz artışlarının finansmanı vurmasıyla küresel arenada birleşme ve satın almalar 2022'nin ikinci yarısında rekor düşüş yaşadı.

Küresel birleşme ve satın almalardaki keskin düşüş pandemi dönemi çılgınlığını durdurdu.

Hızla yükselen faiz oranları ve ekonomik belirsizliğin çılgın bir faaliyet dönemini aniden sona erdirmesiyle, küresel birleşme ve satın alma süreci bu yılın ikinci yarısında rekor bir düşüşe imza attı.

Yılın son yarısında fren yaptı

Uluslararası Veri sağlayıcısı Refinitiv'e göre,dünya çapında aralık ayına kadarki altı aylık dönemde 1,4 trilyon dolar değerinde birleşme ve satın alma gerçekleşti. 2022'nin ilk yarısında bu rakam 2,2 milyon dolardı. Söz konusu rakam kayıtların tutulmaya başlandığı 1980 yılından bu yana bir altı aylık dönemden diğerine görülen en büyük düşüş oldu.

2022'de küresel çapta yapılan anlaşmaların toplam hacmi 2021'e kıyasla yüzde 38 düşerek 2001'den bu yana bir önceki yıla göre en büyük düşüşü kaydetti. Yine de, 2016 ve 2017'de görülen küresel toplamların üzerinde, tarihsel standartlara göre yüksek seviyelerdeydi.

Yaşanılan ekonomik yavaşlama, yükselen enflasyon ve Ukrayna'daki savaşın ardından, küresel piyasalarda güveni sarsan ve finansman maliyetini artıran keskin faiz artışlarının bir sonucuydu. Önemsiz tahvil piyasaları neredeyse dondu ve özel sermaye şirketlerinin anlaşmaları finanse etme kabiliyetini zorlaştırdı.

İkinci yarıda sadece 11 anlaşma

Financial Times’a konuşan Goldman Sachs'ın küresel birleşme ve satın alma birimi eş başkanı Mark Sorrell, ucuz finansman eksikliğinin yazdan sonra birleşve ve satın alma M&A piyasasını durdurması nedeniyle 2022'yi "iki yarının hikayesi" olarak adlandırdı.

Değeri 10 milyar doların üzerinde olan mega anlaşmaların sayısı yıl içinde keskin bir düşüş gösterdi. ilk yarıda 25 anlaşma imzalanırken ikinci yarıda sadece 11 anlaşma imzalandı.

Mark Sorrell, "Birleşme ve satın almalar için finansman var. Ancak bu çok daha yüksek bir maliyet ve tüm ihraççılar için mevcut değil" dedi.

Birleşme ve satın almalardaki yavaşlama, 2021'de koronavirüs pandemisi dönemindeki teşvik önlemleri ve acil faiz indirimlerinin etkisiyle anlaşma sayısının rekor seviyelere yükseldiği çılgın bir dönemi sona erdiriyor. Yine de, bu yılki toplam anlaşma hacmi 2020'dekinden daha yüksek bir rakama ulaştı.