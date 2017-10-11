Şevket Keresteci, hayata veda etti

11 Ekim 2017

Sermaye piyasalarının sevilen ismi Şevket Keresteci vefat etti. 1 yıldır şeker hastalığı ile mücadele eden Keresteci’nin ölüm nedeni akciğer kanseri olarak açıklandı. 52 yaşında olan Keresteci’nin cenazesi yarın (12 Ekim 2017) öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Camii’nden kaldırılacak. Cenaze Yeni Ayazağa mezarlığında defnedilecek.

ŞEVKET KERESTECİ KİMDİR?

Şevket Keresteci, sermaye piyasalarındaki iş hayatına 1989 yılında Eczacıbaşı Menkul’de çalışarak başladı. Global Menkul Değerler’de Borsa Temsilciği’nin ardından, 1998-2000 yılları arasında İnter Yatırım’da Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenen Keresteci, 2001-2002 yıllarında Finansinvest’te kısa süreliğine çalıştıktan sonra tekrar İnter Yatırım’a döndü ve 4 yıl burada çalıştı. Keresteci, 2006-2012 yılları arasında Finansinvest’te Yurtiçi Satış Pazarlama Birim Müdürü, 2012-2013 yılları arasında Turkish Yatırım’da Şubeler ve Acenteler’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Keresteci, son olarak Finansinvest’te görev aldı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Çağdaş İşletmecilik İhtisas Programından mezun olan Keresteci, evli 1 çocuk babasıydı.