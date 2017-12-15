Şimşek: Katılım bankacılığının gelişmesine odaklanacağız

15 Aralık 2017

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu'nun, katılım bankacılığının daha da gelişmesi için büyük bir çaba içinde olduğunu söyledi.

DÜNYA'nın ilgili haberi ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan Şimşek, "Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu, katılım bankacılığının daha da gelişmesi için büyük çaba içinde. Eşit rekabet için gerekli vergi düzenlemelerini yaptık. Önümüzdeki dönemde likidite, ürün çeşitlendirilmesi, kurumsal altyapının güçlendirilmesi gibi konulara odaklanacağız" dedi.

Katılım bankacılığında büyüklük 150 milyar TL'ye yaklaştı

Kaynak: Reuters