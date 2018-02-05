Şirketler, ‘POS alacakları’ ile ödeme yapabilecek

05 Şubat 2018

Julide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Yapı Kredi Bankası, piyasada nakit akışını kolaylaştıracak çek sistemine alternatif yeni bir tahsilat yöntemi geliştirdi. Pos Avans adı verilen bu ürün sayesinde, firmalar blokede bekleyen POS alacaklarını kişi ve kurumlara olan ödemelerinde kullanabilecek. Alıcılar da kendilerine gelen bu POS Avans tutarının tamamını veya bir kısmını vade tarihini beklemeden farklı alıcılara transfer edebiliyor veya nakde dönüştürebiliyor.

Bekleyen bakiyeleri ekonomiye kazandırarak sektördeki boşluğu doldurduklarını ifade eden Yapı Kredi Perakende Bankacılık Genel Müdürü Yardımcısı Serkan Ülgen, “POS Avans ile blokede bekleyen POS alacaklarını alternatif bir ödeme aracına dönüştürdük. Bu sayede işletmeler nakit akışını kolaylıkla yönetebilecek” dedi.

Her işletmenin kredibilitesinin çek yazmaya uygun olmayabileceğini kaydeden Ülgen, “Her firma çek alamayabilir ya da alacaklıyı ikna edemeyebilir. Vadeli mal almak için ikna etmesi gerekebilir. POS Avans yapısı itibarıyla çeke çok benzeyen bir ürün. Ancak çekten farklı olarak ödeme güvencesi sayesinde çeke göre daha kuvvetli bir ürün” diye konuştu.

Türkiye ve dünyada bir ilk

POS’u olan ve blokeli çalışan tüm üye iş yerlerinin kullanıldığı bu tahsilat sisteminde kullanıcılar, bireysel ve ticari nitelikli tüm Yapı Kredi müşterilerine ödemelerini POS Avans ile yapabilir. Türk bankacılık sektöründe bir ilk olarak hayata geçirilen bu yeniliğin dünyada da bir ilk olma özelliği taşıdığını belirten Ülgen, sistemi şöyle anlattı:

“Firmaların yer aldıkları pazarlarda ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri adına vadeli satış yapmaları gerekiyor. Yaptıkları bu satıştan dolayı alacakları bir bakiye bulunuyor. Bu aslında hak edilen ama vadesi dolana kadar kullanılamayan bir bakiye. Öte yandan esnaf ve işletmeler için nakit akışının devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla vadeli satıştan kaynaklanan alacaklarından likidite yaratmaları kritik. POS Avans yeniliğimizi bu ihtiyaç doğrultusunda hayata geçirdik. Bizim esasında bu ürünle yaptığımız, bekleyen bu bakiyeyi ekonomiye kazandırmak.”

Yapı Kredi, yaklaşık 550 bin POS’a, 460 bin civarında da üye iş yerine sahip. Banka, POS Avans ile yeni müşteri kazanmayı hedefliyor.

