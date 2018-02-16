Siyasetteki gelişmeler piyasalara olumlu yansıdı

16 Şubat 2018

ABD ve Türkiye dışişleri bakanlarının verdiği mesajların iki ülke ilişkilerinde ılımlı bir sürece girildiği algısı yaratması ve tutuklu Alman gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması kararı bugün TL'nin değer kazanmasına neden oldu.

Doların küresel bazda değer kaybetmesinin desteğiyle aşağı hareketin gözlendiği dolar/TL, siyasi taraftaki olumlu gelişmelerin etkisiyle bugün 3.75 seviyesinin altını gördü.

Euro/dolar paritesinin yönünü aşağı çevirmesiyle öğleden sonra gelişmekte olan ülke para birimlerinde kayıplar gözlenirken, TL ise tek değer kazanan para birimi oldu.



Türkiye ve ABD dışişleri bakanları, iki ülke ilişkilerinde farklı konularda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle en ciddi krizlerden birinin yaşandığı dönemde Ankara'da bir araya geldi ve ilişkilerde bir normalleşme sürecinin başlaması için görüş ayrılığı yaşanan konularda ortak mekanizma ve çalışma grupları oluşturmaya karar verdi.

Gazeteci Deniz Yücel serbest

"Kalıcı iyileşme sinyali yok"

QNB Finansbank Başekonomisti Gökçe Çelik, basın toplantısında daha önceki açıklamalara kıyasla daha yumuşak bir dil kullanıldığını söyleyerek, "Ancak Tillerson'ın son dönemde iki ülke ilişkilerinde bozulmaya neden olan konulardaki çağrılarını tekrarlaması nedeniyle ilişkilerde kalıcı iyileşmenin sinyallerini henüz görmüyoruz. Yine de önceki açıklamalara göre söylemin yumuşaması kısa vadede piyasalar açısından olumlu. Öte yandan Almanya ile ilişkiler açısından Deniz Yücel'in tahliyesi de olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir" dedi.

Türkiye-ABD arasında ortak mekanizma kurulacak

Hem euroda hem dolarda tansiyon düştü

Bu sabah saat 09.34'de 3.7662/3.7689 seviyesinde olan dolar/TL, açıklamaların ardından 3.7428'e kadar geriledikten sonra saat 16.30'da 3.7540/3.7557 seviyesinde bulunuyor.

Bugün rekor seviyeleri gören ve sabah 4.7239/4.7273 seviyesinde olan euro/TL ise aynı saatte 4.6789/4.6813 seviyesinde.

Dolar üç yılın dibini gördü

Dolar, başlıca para birimleri karşısında üç yılın dip seviyesinden toparlanırken; iki yılın en büyük haftalık kaybını kaydetmeye hazırlanıyor.

Dolar, Washington'un zayıf dolar stratejisi izleyebileceği ve diğer ülkelerin gevşek para politikasını azaltmaya başlamasıyla getiri avantajının azalması yönündeki endişeler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin baskısı altında bulunuyor.

BIST 100'de yüzde 1'lik artış

Gün içinde pozitif seyir izleyen BIST 100 endeksi dolar/TL'deki düşüşün de desteğiyle bir ara kazançlarını yüzde 1'in üzerine taşıdı. Ancak daha sonra kazanımlarının bir kısmını geri veren endeks saat 16.43'te yüzde 0.5 yükselişle 116,817 puanda seyrediyor.

Kaynak: Reuters