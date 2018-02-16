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Türkiye-ABD arasında ortak mekanizma kurulacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ortak basın açıklamasında "İki ülke arasındaki sorunların çözümü için en geç Mart ortasına kadar ortak mekanizma kurulması kararlaştırıldı." denildi.
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