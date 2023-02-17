Son 1 yılda değerini en az 5'e katlayan ve yatırımcısını zengin eden hisseler (BIST)

Özellikle enflasyonist ortamlarda birçok kişi birikimlerini korumak için yatırım yapmaya yöneliyor. Bu noktada bazılarının tercihi, hisse senedi alım satımı yaparak parasını katlamak. Peki, BİST'te değerini kat kat arttırarak yatırımcısının yüzünü güldüren firmalar hangileri?

1. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN)

Elektrik üretim, dağıtım, iletim ve kontrol işlerini gerçekleştiren Girişim Elektrik Sanayi; 2022 yılında hisse senedi değerini %979,67 oranında arttırdı. Yaptığı yatırımlar ve yurt dışına ulaştırdığı hizmetler ile daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

2. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. ve Tic. A.Ş. (SMRTG)

Güneş panelleri ve panel sistem gereçleri üretimi yapan Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme, 2014 yılından beri sektördeki varlığını koruyor ve henüz 9 yıllık bir firma olmasına rağmen hedefine emin adımlarla ilerliyor. Üstelik hisse senedi değerini son bir senede %736,99 oranında arttırarak büyük bir başarıya imza attı.

3. Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)

Dünyanın en büyük 28. sistem entegratörü olan Kontrolmatik; enerji sanayi, ulaşım ve madencilik alanlarında üretim yapıyor. 8 farklı ülkede ofisi, 350'den fazla tamamlanmış projesi ve 300'den fazla çalışanı olan şirketin son bir yılda gösterdiği yükseliş ise %343,54.

4. ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. (ODAS)

Kuruluşundan sadece 5 sene sonra BİST 100 endeksine girmeyi başaran ODAŞ; elektrik üretimi, elektrik perakende, maden üretimi, maden satışı ve doğal gaz satışı alanlarında etkinlik gösteren bir firma. ODAŞ'ın hisse senedi değeri son bir yılda %370,23 oranında artış gösterdi.

5. Hektaş Ticaret Türk A.Ş. (HEKTS)

1956 yılında Adana'da kurulan Hektaş Ticaret, o dönemde beşeri ilaç üretimi ve ticareti yapan bir firmaydı ancak sonraki dönemlerde farklı iş kollarına yöneldi. Günümüzde çimento, enerji, otomotiv, hizmet, maden, kimya ve finans alanlarında faaliyet gösteriyor. Hektaş Ticaret'in hisse senedi değeri son bir yılda %448,01'lik önemli bir artış gösterdi.