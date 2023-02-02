Son dakika: Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka, faizi beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırdı. AMB gecelik mevduat oranını yüzde 2,5; gecelik borç verme oranını yüzde 3,25 ve politika faizini de yüzde 3 seviyesine yükseltti.
Karar metninde Mart ayı için, "Banka Mart ayında yapılacak para politikası toplantısında faizi 50 baz puan daha artırmaya niyetli" ifadeleri kullanıldı.