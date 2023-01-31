Son Dakika… Borsa İstanbul’da son durum: Satışlar derinleşti
Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi yeni güne düşüşle başlamıştı. BIST endeksi, yüzde 2,2’lik düşüşle 5000 puanın altını gördü.
Borsa İstanbul günün ilk yarısında değer kaybetti. BİST güne yüzde 0,38 oranında düşüşle 5076 puandan başlamıştı. Açılışın ardından satışlar derinleşti, kayıp yüzde 2’yi aştı.
BİST endeksi şu sıralarda yüzde 2,24’lük düşüşle 4983 puandan işlem görüyor.
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli tutumlarıyla negatif seyrettiğini söyledi.
Bugün yurt içinde pay vadeli kontratlarda son işlem günü olduğunu hatırlatan analistler, pozisyon taşıma ve kapatma nedeniyle hisse bazlı oynaklıkların artabileceğine dikkati çekti.