S&P, Çin'in kredi notunu düşürdü

21 Eylül 2017

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Çin'in uzun vadeli kredi notunu AA-'den A+'ya ve kısa vadeli kredi notunu A-1+'dan A-1'e indirdi. Kuruluş, uzun vadeli not için görünümünü 'durağan' olarak belirledi.

S&P ayrıca Çin'in transfer ve konvertibilite risk değerlendirmesini AA-'den A+'ya çekti.

Kredi notunun düşürülmesinin Çin'in uzun bir dönem güzlü kredi büyümesi göstermesinin ekonomik ve finansal riskleri artırdığı değerlendirmesini yansıttığını ifade eden S&P, kredi büyümesini güçlü reel GSYH büyümesine ve yüksek varlık fiyatlarına katkı yaptığını, bunun da finansal istikrarı bir miktar azalttığına inandıklarını vurguladı.

Hükümetin şirketlerde kaldıraç seviyesinin azaltma çabalarının son dönemde yoğunlaşmasının orta vadede finansal risk trendini durağanlaştırabileceğini ifade eden S&P, bununla birlikte kredi büyümesinin gelecek 2-3 yılda finansal riskleri yavaş yavaş artıracak seviyelerde kaymaya devam etmesini beklediklerine dikkat çekti.

"Sağlık seviyede kalırsa tekrar artırabiliriz"

Durağan görünümün de Çin'in güçlü ekonomik performansını gelecek 3-4 yılda devam ettireceği görüşlerini yansıttığını aktaran S&P, kişi başına milli gelir artışının yıllık yüzde 4'ün üzerinde kalmasını beklediklerini ifade etti.

"Çin'in kredi büyümebinin ciddi şekilde yavaşlaması ve reel GSYH büyümesi sağlıklı seviyelerde devam ettirilirken cari oranların altında bir seviyede sürdürülebilmesi halinde notu artırabiliriz" değerlendirmesinde bulunan S&P, bu senaryoda finansal istikrar ve orta vadeli büyüme görünümünün ülke kredi notuna desteği artıracak seviyede küçüleceğine inandıklarını da vurguladı.

S&P, Çin'in ekonomik büyümeye desteklemek için büyüyen finansal riskleri azaltma çabalarının hafifletmesi ve kredi büyümesinin hızlanmasına imkan vermesi olasılığının yüksek olduğunu görmeleri halinde notu düyürebileceklerine de işaret etti.

Bazı bankaların da notunu düşürdü

S&P, Çin'in kredi notunu düşürmesinin ardından bazı bankaların notlarını da aşağı yönlü revize etti.

DBS China, Hang Seng China ve HSBC China'nın kredi notlarını AA-/A-1+'dan A+/A-1'e indiren S&P, bu bankaların görünümlerini de 'durağan' olarak belirledi.