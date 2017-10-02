S&P: ECB varlık alımlarını azaltacak

02 Ekim 2017

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alım miktarını 2018'in ilk yarasında yavaşlatmasını ve varlık alımlarını 2019 yılı başlarında tamamen sona erdirmesini beklediğini bildirdi.

2014 yılından itibaren geniş tabanlı hale gelmeyen başlayan Euro Bölgesi ekonomik büyümesinin bu yıl hızlanması beklenirken, potansiyel büyüme oranının yüzde 1 civarında tahmin edildiğine işaret edilerek, yüzde 2,1 büyüme beklendiği ifade edildi.

Yatırımlar ve inşaat sektörünün büyümeye daha fazla destek vermesini beklediklerini bildiren S&P, ancak özel sektörü verilen kredilerde toparlanmanın hala cansız olduğuna da dikkat çekti.

Yatırımların büyümeye 2016'da yüzde 0,5 katkı verdiği vurgulanan açıklamada, bu yıl ve gelecek yıl da benzer bir katkı öngörüldüğü, dibi gördüğüne inanılan inşaat sektörünün de 2017 ve 2018'de yüzde 2'nin üzerinde büyümesini beklendiği belirtildi.

Raporunda euro kurunun çok güçlü olduğuna işaret eden S&P, bunun ECB'nin hali hazırda negatif olan banka mevduat faiz oranlarını düşürmesine yol açabileceğini de belirtti.