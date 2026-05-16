SpaceX halka arz için 12 Haziran tarihini hedefliyor

Elon Musk'ın havacılık ve uzay şirketi SpaceX, halka arz sürecini hızlandırarak Nasdaq borsasında listelenmek için 12 Haziran 2026 tarihini belirledi. Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket, izahnamesini önümüzdeki çarşamba günü kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

Bu hamleyle birlikte SpaceX halka arz süreci, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka şirketlerinin de yer aldığı yoğun halka arz takviminin en önemli halkasını oluşturuyor. Küresel jeopolitik belirsizlikler ve gümrük vergisi politikaları nedeniyle duraklayan halka arz piyasası, bu gelişmeyle yeni bir döneme giriyor.

Kaynaklar, şirketin izahnameyi yayımlamasının ardından 4 Haziran 2026 tarihinde yatırımcı turlarına başlayacağını bildirdi. Hisse satışının ise 11 Haziran 2026 tarihinde yapılması öngörülüyor. Bu hızlanma, SpaceX halka arz operasyonunun beklenenden daha kısa sürede tamamlanacağını gösteriyor. İlk planlamalarda Elon Musk'ın doğum günü olan haziran ayının son günleri hedeflenmişti. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yürütülen inceleme sürecinin beklenenden hızlı tamamlanması, takvimin öne çekilmesini sağladı.

Şirket, borsada SPCX kodu altında işlem görecek. Bu kod daha önce Tuttle Capital Management tarafından bir borsa yatırım fonu için kullanılmıştı ancak firma nisan ayında kodunu SPCK olarak değiştirmişti. Bu değişiklik, piyasalarda SpaceX'in söz konusu kodu kullanacağına dair beklentileri daha o dönemde artırdı.

Nasdaq hızlı giriş kuralları ile rekabette öne geçiyor

SpaceX yönetimi, hisselerinin Nasdaq 100 endeksine erken aşamada dahil edilmesi amacıyla bu borsayı tercih etti. Bu durum, Nasdaq ile New York Menkul Kıymetler Borsası arasındaki rekabette Nasdaq lehine önemli bir kazanım anlamına geliyor. Borsa işletmecisi, büyük ölçekli şirketlerin endekse katılımını hızlandırmak için kısa süre önce hızlı giriş kurallarını devreye almıştı. S&P Dow Jones ve FTSE Russell gibi endeks sağlayıcıları da benzer düzenlemeleri hayata geçirdi.

Gelişmeler hakkında SpaceX, Nasdaq ve SEC yetkilileri kurumsal bir açıklama yapmaktan kaçındı. Endeks yönetimi, hızlı giriş düzenlemeleri konusunda piyasa katılımcılarından geniş çaplı geri bildirim aldıklarını ve şeffaf bir yönetim süreci izlediklerini belirtmişti.

Şirket piyasa değerini 1 trilyon 750 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor

Halka arz kapsamında yaklaşık 75 milyar dolar tutarında bir kaynak yaratılması planlanıyor. Gerçekleşecek SpaceX halka arz hamlesi doğrultusunda hedeflenen 1 trilyon 750 milyar dolar değerleme, şirketi küresel finans tarihinin en büyük halka arzı konumuna getirecek. Şirket, şubat ayında Musk'ın yapay zeka girişimi xAI ile birleştiğinde ortak değerleme 1 trilyon 250 milyar dolar olarak belirlenmişti. Yeni hedef, bu tutarın oldukça üzerinde bir finansal büyüklüğe işaret ediyor.

Bu finansal operasyonun lider konsorsiyum başkanlığını Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan ve Goldman Sachs yürütüyor. Süreçte ayrıca kurumsal, bireysel ve uluslararası kanalları yönetmek üzere 16 banka daha alt rollerde görev alıyor. Bu küresel sermaye arzı, 2026 yılı genelinde teknoloji yatırımlarına yönelik risk iştahını ve endekslerin yönünü şekillendirecek finansal bir gösterge niteliği taşıyor.