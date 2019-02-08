S&P'den Türkiye için değişiklik bekenmiyor

08 Şubat 2019

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Foreks'in 15 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P'nin planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak Türkiye'nin 'Durağan' olan görünümü ile 'B+' olan notunu sabit tutması bekleniyor.

Ankete katılan 15 ekonomistten 14'ü Türkiye'nin kredi notunun 'B+' olarak korunmasını beklerken, 1'i notun 'BB-'ye yükseltileceğini öngördü. Ekonomistlerin 13'ü Türkiye'nin görünümünde değişiklik yapılmasını beklemezken, 1'i görünümün 'Negatif'e düşürüleceği, 1'i ise 'Pozitif'e yükseltileceği tahmininde bulundu.

Ankete Gedik Yatırım, Ahlatcı Yatırım, İş Portföy, Bürümcekci Araştırma, Halk Yatırım, IşıkFX, Alternatifbank, Yatırım Finansman,Spinn Danışmanlık, Şeker Yatırım GCM Yatırım, NoorCM, Deniz Yatırım, Alnus Yatırım ve Teb Yatırım/Işık Ökte katıldı.

Standard and Poors, 23 Şubat 2018 tarihinde Türkiye'nin 'BB' notu ile 'Negatif' görünümünü korurken, 1 Mayıs 2018'de kredi notunu 'BB-'ye indirerek, görünümü 'Durağan' olarak değiştirmişti. S&P, en son 17 Ağustos tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B+'ya düşürmüş, görünümünü ise 'Durağan' olarak korumuştu. Değerlendirmenin 15 Şubat Cuma gece yarısından hemen sonra TSİ 00:10'da açıklanması bekleniyor.