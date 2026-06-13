SPK açığa satış yasağında süre uzattı

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Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında uygulanan açığa satış işlemlerine yönelik yasağın süresini uzattı. Kurul karar organı 13 Haziran 2026 tarihli ve 36/1097 sayılı kararını duyurdu. Yetkililer kredili sermaye piyasası işlemlerindeki esnek öz kaynak oranı uygulamasını da aynı çerçevede uzattı. SPK açığa satış kısıtlamasının 26 Haziran 2026 tarihi seans sonuna kadar devam etmesini kararlaştırdı.

Kurum 30 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/33 sayılı bültende yayımladığı 33/993 sayılı kararını referans aldı. SPK yeni düzenlemeyi 2026/38 numaralı haftalık bültende yatırımcılarla paylaştı. Yatırımcılar belirtilen tarihe kadar Borsa İstanbul AŞ tahtalarında açığa satış emri iletemeyecek. Kredili işlem yapan piyasa katılımcıları esnetilmiş öz kaynak oranlarından seans sonuna kadar yararlanmayı sürdürecek.