SPK, 'bilanço tarihi' güncellemesine gitti

12 Temmuz 2018

Borsa İstanbul'daki şirketler için 2. çeyrek bilanço açıklama son tarihi uzatıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptığı takvim değişikliğine göre, halka açık şirketler konsolide bilançolarını en geç 27 Ağustos'ta yayımlayacak. Daha önce bu tarih 20 Ağustos idi.

Öte yandan konsolide olmayan bilançolar için bir değişikliğe gidilmedi ve son tarih 9 Ağustos olarak bırakıldı.