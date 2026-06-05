SPK, EUREN hissesi pazarlayan iki kişiye ceza verdi

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Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (EUREN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik detaylı inceleme sonuçlarını yayımladı. Kurul incelemesi sonucunda sosyal medya hesapları üzerinden EUREN hisselerine yönelik paylaşımlar yapan ve bu pay piyasasında eş zamanlı işlem gerçekleştiren iki kişiye idari para cezası uyguladı.

Karar doğrultusunda Ersin Kılıç ve Gülsüm Kılıç isimli şahıslara piyasa bozucu eylemler kapsamında yaptırım tatbik edildi. Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yer alan resmi bilgilere göre her iki şahsa da ayrı ayrı olmak üzere 8.878.298,07 Türk lirası idari para cezası verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu söz konusu cezaları VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına dayandırdı. İlgili tebliğ maddesi sermaye piyasası araçlarının fiyatları, değerleri veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi eylemlerini yasaklıyor. EUREN pay piyasasında bahsi geçen sosyal medya hesapları üzerinden yapılan asılsız yönlendirmelerin ve işlemlerin bu kapsama girdiği belirtildi.

Sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı alındı

Sermaye Piyasası Kurulu söz konusu yayınların durdurulması için de yasal adım attı. Kurul, Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne resmi bildirimde bulunarak sürecin adli boyutunu başlattı.