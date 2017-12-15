SPK, zamanaşımına uğrayan hisseleri satışa çıkardı

15 Aralık 2017

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) intikal eden ve Borsa İstanbul'da işlem göremeyen payların satışına ilişkin tekliflerin 25 Aralık'tan başlamak üzere 20 iş günü süreyle kabul edileceğini bildirdi.

SPK'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca zamanaşımı nedeniyle YTM'ye intikal eden ve Borsa İstanbul'da satışı yapılamayan payların satışına ilişkin olarak YTM Yönetim Kurulu'nun 6 Aralık 2017 tarihli ve 21-YTM/79 sayılı kararı ile belirlenen esaslar ve satışa konu payların listesinin YTM'nin internet adresinde duyurular bölümünde ilan edildiği, satış listesindeki paylara ilişkin tekliflerin 25 Aralık 2017 tarihinden başlamak üzere 20 iş günü boyunca kabul edileceği, söz konusu talep toplama süresi sonunda her bir pay için yapılan tekliflerin YTM Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacağı ve YTM Yönetim Kurulu'nun onayını müteakip satış işleminin gerçekleştirileceği kamuya duyurulur"