Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 47 milyon 60 bin 632 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 37 milyon 660 bin 464 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 795 lira 60 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 411 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 485 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 105 lira 82 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 254 milyon 373 bin 529 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 252 milyon 548 bin 679 metreküp olarak kayıtlara geçti.