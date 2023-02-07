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Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 415 lira, en düşük 1600 lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,76 artışla 1 milyar 572 milyon 951 bin 344 lira 76 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 3 bin 415 lira, en düşük saat 00.00 ve 04.00'te 1600 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 636 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 707 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük 1499 lira 97 kuruştan işlem gördü.