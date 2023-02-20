Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,97 azalışla 1 milyar 529 milyon 671 bin 936 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-09.00 ile 18.00-19.00 saatlerinde 3 bin 650 lira, en düşük saat 06.00'da 2 bin 50 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 916 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 937 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük bin 500 lira 1 kuruştan işlem gördü.