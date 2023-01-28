Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,47 azalışla 1 milyar 610 milyon 1780 lira 85 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00’de 4 bin 200 lira, en düşük saat 23.00’te 2 bin 900 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 376 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 388 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 2 bin 50 lira 1 kuruştan işlem gördü.