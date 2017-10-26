Stevie Awards'tan VakıfBank’a iki ödül

26 Ekim 2017

VakıfBank, dünya çapında dev firmalarının yönetim, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, pazarlama ve yeni ürün gibi başlıklarda değerlendirildiği ve bu sene 14'üncüsü düzenlenen International Business Awards’tan (Stevie Awards) önemli ödüllerle döndü.



VakıfBank müşterilerinin bankacılık hizmetlerinden daha avantajlı bir şekilde yararlanabilmeleri için geliştirdiği "720° Müşteri Yönetimi" ürünü ile "Yılın En İyi Pazarlama Kampanyası - Yeni Ürünler ve Servisler", "OGM Kart" ürünüyle de "Yılın En İyi Pazarlama Kampanyası - Finansal Kart" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

720° Müşteri Yönetimi: Aile Bankacılığı

VakıfBank’ın International Business Awards’ta finans alanında "Yılın En İyi Pazarlama Kampanyası - Yeni Ürünler ve Servisler" kategorisinde ödüle layık görülen ürünü "720° Müşteri Yönetimi" sayesinde müşteriler, sadece bireysel nitelikte değil aile (anne-baba-eş-çocuk) bağlantılarıyla da birlikte değerlendiriliyor. 720° Müşteri Yönetimi Sistemi ile bireysel kredi kullandırımlarında müşterilerine kısıt oluşturabilecek gelir ve istihbarat sınırlarını genişleten VakıfBank, daha çok müşterinin bankacılık sistemine ve dolayısıyla ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlıyor.

OGM Kart

VakıfBank’a International Business Awards’ta "Yılın En İyi Pazarlama Kampanyası - Finansal Kart" kategorisinde ödülü getiren OGM Kart, ahşap, mobilyacılık, uluslar arası entegre tesisleri ve orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için tasarlanmış alternatif bir tahsilat ve ödeme ürünüdür.

İşletmelerin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) aldıkları ürünlerin bedellerini peşin ve vadeli olarak geri ödemelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Firmaların OGM’ye vadeli mal alımı için vermek zorunda oldukları teminat mektubuna alternatif olan OGM Kart, firmalara nakit akış takibi kolaylığı, Orman Genel Müdürlüğü’ne de tahsilat garantisi sağlamaktadır.

Kâğıt üzerinde gerçekleştirilen işlemleri de dijital ortama aktararak ormanların korunmasında önemli bir fayda sağlayan OGM Kart, bu yönüyle de VakıfBank’ın sürdürülebilirlik endeksi projesi kapsamında edineceği ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikasyonlarına da birebir uyum göstermektedir.