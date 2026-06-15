Strategy'den 100 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı

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Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), geçen hafta gerçekleştirdiği hisse satışlarından elde ettiği gelirin bir bölümüyle yeni Bitcoin alımı yaptı.

Şirketin bildirimine göre Strategy, piyasa fiyatından hisse satış programı kapsamında 1 milyon 732 bin 553 adet adi hisse satarak 209 milyon dolar net gelir elde etti.

Strategy, elde ettiği kaynağın bir kısmını Bitcoin alımında kullandı. Şirket, 8-14 Haziran döneminde adet başına ortalama 63 bin 24 dolar fiyatla 1.587 Bitcoin satın aldı.

Ücretler ve masraflar dahil olmak üzere söz konusu alım için toplam 100 milyon dolar harcandı.

Toplam Bitcoin varlığı 846 bin 842 adede çıktı

Son alımla birlikte Strategy’nin elindeki toplam Bitcoin miktarı 846 bin 842 adede ulaştı.

Şirketin bugüne kadar Bitcoin alımları için yaptığı toplam harcama 64,07 milyar dolar olarak hesaplandı. Strategy’nin ortalama Bitcoin alım fiyatı ise adet başına 75 bin 656 dolar seviyesinde bulunuyor.

Hisse arz kapasitesi devam ediyor

Strategy’nin piyasa fiyatından satış programı kapsamında ihraç ve satışa hazır farklı menkul kıymetleri bulunuyor.

Şirketin MSTR adi hisseleri için kalan ihraç ve satış kapasitesi 25,7 milyar dolar seviyesinde. Ayrıca imtiyazlı hisse teklifleri kapsamında STRF için 1,6 milyar dolar, STRC için 17,5 milyar dolar, STRK için 2,1 milyar dolar ve STRD için 4 milyar dolarlık kapasite mevcut.

Dolar rezervi 1,1 milyar dolar

Strategy, 14 Haziran itibarıyla ABD doları rezerv bakiyesinin 1,1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Şirket, bu rezervin imtiyazlı hisselere ilişkin temettü ödemeleri ile mevcut borçlara yönelik faiz ödemelerini desteklemek amacıyla oluşturulduğunu bildirdi. Rezerv bakiyesine, henüz takası tamamlanmamış hisse satışlarından beklenen nakit gelirlerin de dahil edildiği belirtildi.

Martta arz kapasitesi artırılmıştı

Strategy, Mart 2026’da MSTR hisse arz kapasitesini 21 milyar dolar artırdığını duyurmuştu.

Artırılan bu kapasite kapsamında satışların, mevcut arz kapasitesinin büyük ölçüde kullanılması sonrası başlayabileceği ifade edildi.

Öte yandan Bitcoin fiyatları, haziran ayının ilk haftasında 60 bin doların altını görmesinin ardından pazartesi günü yeniden toparlanma gösterdi.