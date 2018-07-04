Tahvil faizlerinde rekor

04 Temmuz 2018

Enflasyonun Haziran ayında beklentilerin oldukça üzerinde artmasıyla tahvil piyasasında sert yükselişler yaşanıyor.

Dün akşam son işlemde yüzde 17.39 seviyesinde olan 10 yıllık tahvillerin faizi bu sabah 20 baz puanlık bir sıçramayla yüzde 17.59'a çıktı ve rekor kırdı.

Dün kapanışta yüzde 19.52 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 19.82 seviyesinden güne başladı.

Geçen hafta seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ardından TL'deki toparlanmaya paralel yönünü aşağı çeviren 10 yıllık tahvil faizinde Hazine'nin borçlanma programının yüksek borçlanmaya işaret etmesi ardından Cuma günü başlayan yükseliş devam ediyor.

Perşembe günü yüzde 16.20'ye kadar gerileyen 10 yıllık tahvil, dün enflasyon verisi öncesinde yüzde 16.98 seviyesindeydi. Önceki gün yüzde 19.25 seviyesinden kapanan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün veri sonrası 19.71'e kadar yükselmişti.

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