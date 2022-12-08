Tahvilde 40 yılın en büyük uçurumu

Kaynak: dunya.com

Bir tarafta küresel piyasalarda yatırımcıların resesyon endişeleri artıyor. Öte yandan ABD Merkez Bankası Fed’in yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına alma savaşında rotasını koruması beklentileri öne çıkıyor.

Getiri eğrisi tersine döndü

ABD İki yıllık hazine tahvilleri çarşamba günü erken işlem seansında yüzde 4,2'den işlem görürken, 10 yıllık tahvil ise yüzde 3,4'te kaldı. Aradaki fark yüzde 0,84 puana ulaştı. Getiri eğrisinin "tersine dönmesi" olarak bilinen bu durum, son 50 yılda ABD'de yaşanan her ekonomik gerilemeden önce görüldü.

Söz konusu tersine dönüşün derinleşmesi, geçen hafta ABD ekonomisinin kasım ayında güçlü bir hızla istihdam yaratmaya devam ettiğini gösteren bir raporun ve geniş hizmet sektöründeki faaliyetlerin hızla büyümeye devam ettiğini gösteren önemli bir anketin ardından geldi.

Piyasalarda faiz endişesi

Veriler ekonominin durumuna ilişkin iyimser bir tablo çiziyor. Ancak bazı yatırımcılar Fed'in 2022'de faiz oranlarını sıfıra yakın seviyeden yüzde 3,75- 4 aralığına çekmesinin ardından gelecek yıl da faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesinden endişe ediyor.

Daha yüksek borçlanma maliyetlerinin ise ekonomi üzerinde baskı yaratması ve potansiyel olarak bir resesyonu tetiklemesi bekleniyor.

Financial Tımes’a konuşan Columbia Threadneedle'da kıdemli analist olan Edward Al-Hussainy, "Piyasa Fed'in yavaşlamaya zorlanacağı üzerine bahis oynuyordu. Geçtiğimiz yıl bize piyasanın bu varsayımda defalarca yanıldığını öğretti" dedi.

Bazı stratejistler, getiri eğrisinin tersine dönme derecesinin yaklaşan resesyonun boyutunu doğrudan tahmin edemeyeceğini savunuyor. Ancak Mevcut derinleşmenin yatırımcı davranışında değişikliklere yol açması halinde daha geniş sonuçları olabileceğini belirtiyorlar.

Getiri eğrisinin en önemli yönü, risk alma konusunda ne yaptığı. Zira bu kendi kendini güçlendiren bir mekanizma.