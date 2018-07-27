TAV hisseleri yüzde 14 prim yaptı

27 Temmuz 2018

TAV Havalimanları hisseleri güçlü bilanço ve yılsonu hedeflerinde yukarı yönlü revizyon sonrası sert yükselişle hareket ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2018'in ilk yarısında şirket net kârını yüzde 55 artırarak 93 milyon euroya yükseltti. Aynı dönemde şirketin konsolide cirosu yüzde 8 artışla 550 milyon euro oldu.

TAV yılsonu yolcu trafiği, ciro ve FAVÖK beklentilerini de yukarı yönlü revize etti.

Revize beklentilere göre şirket, 2018 için toplam yüzde 10-12 olan toplam yolcu büyümesi öngörüsünü "yüzde 30'dan fazla"ya yükseltti.

Ciro artışını yüzde 2-4'ten yüzde 4-6 arasına; FAVÖK artışını ise yüzde 5-7'den yüzde 14-16 arasına yükseltti.

Şirket 2018 için "çift haneli büyüme" olan net kâr beklentisini ise "önemli oranda çift haneli büyüme" olarak revize etti.

Yaklaşık 80 milyon euro seviyesinde öngörülen yatırım harcamaları da 120 milyon euro seviyesine yükseltildi.

KAP'ta yer alan açıklamada, söz konusu revizyonların portföye Mayıs ayında eklenen Antalya Uluslararası Havalimanı ve revize edilen kur ve trafik tahminleri nedeniyle yapıldığı belirtildi.

TAV hisseleri saat 11.45'te yüzde 14.12 primle 31.84 liradan işlem gördü. TAV hisseleri öğleden sonraki işlemlerde de bu seviyeye yakın seyrediyor.

Kaynak: Reuters