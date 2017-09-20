TBB, dolandırıcılar için uyardı

20 Eylül 2017

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son dönemde müşteri mağduriyetlerine neden olan, telefon, SMS, e-posta, sosyal medya (facebook, twitter vb.) gibi iletişim araçları yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda “dikkatli olun” uyarısında bulundu.

TBB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Vatandaşların kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan kişilerce arandıkları, çeşitli vaatlerle ikna edildikten sonra kimlik ve kart bilgileriyle birlikte şifrelerin doğrudan veya tuşlama yoluyla istendiği, benzer bilgilerin bankalara ait telefon numaralarını taklit eden numaralardan gönderilen SMS, e-posta ve sosyal medya mesajlarıyla da talep edildiği ve müşterilerin bu şekilde dolandırıldığı tespit edilmiştir. Müşterileri ikna etmek için promosyon verileceği, para iadesi yapılacağı, banka hesaplarında sorun olduğu, bu sorunların giderileceği ve bilgilerinin güncelleneceği gibi söylemler kullanılmaktadır.

Dolandırıcılar tarafından yapılan aramaların ve işlemlerin bankaların kurumsal sistemleri üzerinden gerçekleştirildiği izlenimi verilmekte, müşteriler, bankalara ait olmayan sahte internet sitelerine veya bilgi işlem sistemlerine yönlendirilmektedir.

Banka müşterileri kişisel bilgilerini, parolalarını, banka tarafından telefonlarına gönderilen şifreleri; telefonda sözlü olarak, telefonda tuşlayarak ya da farklı bir yolla asla paylaşmamalı, yönlendirildikleri internet sitelerinin bankalarına ait olduğunu kontrol etmelidir.

Yapılan görüşme ve yazışmalarda herhangi bir şüphe oluşması durumunda görüşmenin sonlandırılarak hızla ilgili bankaya bilgi verilmesi gerekmektedir.

Kişisel bilgiler, parolalar ve işleme özel olarak cep telefonuna gönderilen şifrelerin paylaşılmaması, olası bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması bakımından büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun bilgisine önemle sunulur.”