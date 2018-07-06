TCMB Anketi: Kredilerde sıkılaşma 3. çeyrekte sürecek

06 Temmuz 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarına göre, 2018 yılı üçüncü çeyreği için bankaların beklentileri bütün kredi türlerinde standartların sıkılaştırılmaya devam edeceği yönünde oldu.

TCMB açıklamasında, "Bankaların, 2018 yılının ikinci çeyreğinde tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı görülmektedir. Türk Lirası cinsinden açılan krediler için uygulanan standartların bu dönemde sıkılaşmaya başladığı, yabancı para cinsinden açılan krediler için ise sıkılaşmanın artarak devam ettiği görülmektedir. 2018 yılının üçüncü çeyreği için beklentiler, bütün kredi türlerinde standartların sıkılaştırılmaya devam edeceği yönündedir" denildi.

"Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, işletmelerin kredi talepleri genel olarak azalmıştır" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yılın ikinci çeyreğinde, Türk Lirası cinsinden açılan kredi talebinde artışın zayıflayarak devam ettiği, yabancı para cinsinden açılan kredi talebinde ise azalışın güçlenerek devam ettiği görülmektedir. Bankaların yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentileri ise Türk Lirası cinsinden açılan kredi talebindeki artışın hızlanarak, yabancı para cinsinden açılan kredi talebindeki azalışın ise zayıflayarak devam edeceği yönündedir. Bir önceki döneme göre bireysel kredi türlerinden konut kredi talebindeki azalışın zayıflayarak, taşıt kredi talebindeki azalışın ise güçlenerek devam ettiği, diğer kredi talebinde ise azalış başladığı görülmektedir.

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşma güçlenerek devam etmiştir. 2018 yılı üçüncü çeyreği için bankaların beklentileri söz konusu eğilimin devam edeceği yönündedir."