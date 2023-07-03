TCMB döviz bildirim yükümlülüğünü öteledi

Bankaların, kredi bakiyesi belirli bir tutarın üzerinde olan şirketlerin döviz pozisyonuna ilişkin Merkez Bankası'na (TCMB) aylık raporlama yapmasına ilişkin yükümlülükleri 2024'e ötelendi.

TCMB dün tarihli yazı ile yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için daha önce 30 Haziran 2023'e uzatılan yükümlülüğü 2024 yılına erteledi.

TCMB yazısında "Raporlama sürecine ilişkin yapılan ilave değerlendirmeler neticesinde; raporlama yükümlülüğü, 50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde, kapsama giren tüm firmalar için 2024 Ocak raporlama döneminden başlamak üzere ertelenmiştir" denildi.

Raporlama yükümlülüğü; toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmalar için Nisan ayında, Ocak 2024'e ertelenmişti.

TCMB şirketlerin döviz pozisyonuna ilişkin gevşettiği raporlama zorunluluğunu 20 Mart'ta getirmişti.