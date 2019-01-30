TCMB enflasyon beklentisini açıkladı

30 Ocak 2019

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Çetinkaya, bu yıl enflasyonu yüzde 14,6 olarak tahmin ettiklerini, 2020'de yüzde 8,2 ve 2021'de yüzde 5,4 olarak öngördüklerini bildirdi.

TCMB Başkanı ayrıca, enflasyonda ikna edici düşüşü görene kadar sıkı para politikası uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Çetinkaya'nın açıklamasından satır başları şöyle:

- Artan korumacılık eğilimlerinin küresel büyümeye yavaşlatıcı etkisi olacağını öngörüyoruz

- Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları Eylül'den itibaren toparlanma eğilimi sergiledi

- Sıkı para politikası duruşunun yanı sıra petrol ve ithal fiyatlarındaki gerileme, belirli ürünlerde vergi indirimleri ve iç piyasada zayıflama enflasyondaki düşüşte etkili oldu

- İktisadi faaliyet Ekim raporuna uyumlu şekilde 2018 üçüncü çeyrekte yavaşladı

- Yurt içi talep tüketim ve yatırım kaynaklı olarak daraldı

- Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir

Kredi büyüme hızı yavaşladı

- Sıkı para politikası duruşu ve Türkiye'nin risk gerilimindeki düşüşe bağlı olarak kur takası faizleri tüm vadelerde bir önceki rapor dönemine göre geriledi

- Finansal koşullardaki sıkılık devam ederken kredi büyüme hızındaki yavaşlama belirginleşti

- Enflasyon 2018 yıl sonunda ekim enflasyon tahminleri ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti

- Yılın son çeyreğinde yıllık enflasyondaki azalışta temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu

- Fiyatlara davranışlarına ilişkin göstergeler, ekonomik birimlerin fiyat artırma eğiliminin önceki çeyreğe göre azaldığına işaret etti

- Gıda grubunda yıllık enflasyon yüksek seyrini korudu

İktisadi faaliyette dengelenme

- 2018 yılının üçüncü çeyreğinde iktisadi faaliyetteki dengelenme süreci belirginleşti

- İktisadi faaliyetteki yavaşlama ve reel kur gelişmelerinin etkisiyle cari işlemler dengesindeki iyileşme devam etmektedir

- İktisadi faaliyetteki yavaşlamaya bağlı olarak işsizlik oranı yükseldi

- Net ihracatın büyümeye katkısının süreceğini öngörüyoruz

Petrol ve gıda fiyatları

- Ham petrol fiyatlarına ve dolar cinsinden ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımlar aşağı yönlü güncellendi

- 2019 yılı için ham petrol fiyat tahminini 80 dolardan 63 dolara, 2020 yılı için ham petrol fiyat tahminini de 76,2 dolardan 63,8 dolara düşürdük

- 2019 yılı gıda fiyatı tahmini yüzde 13 ve 2020 yılı gıda fiyatı tahmini yüzde 10 olarak kaldı

Enflasyon beklentileri

- Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 15,2)

- Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 9,3)

- Enflasyonun orta vadede yüzde 5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz

Sıkı duruşa devam

- Enflasyon ikna edici bir yere gelene kadar sıkı para politikasında sıkı duruş sürecek

- Gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek

- Fiyatlama davranışlarının tekrar sağlıklı bir yere ulaştığını görmemiz gerekiyor

- Karar verme sürecimiz süreye değil veriye bağlı, verileri takip ederek karar vermeye devam edeceğiz

- Mümkün olacak en kısa sürede tek haneli enflasyona ulaşmayı sağlayacak sıkı duruş neyse bunu koruyacağız

- Para politikasındaki fiyat istikrarı odaklı sıkı duruş, mali disiplin başta olmak üzere ortaya konan duruş, risk algısı ve oynaklıklarda bir iyileşmeye yol açtı

Gıda fiyatları

- 2019'da ihracat ve turizmdeki güçlü seyrin ekonomide kademeli toparlanmaya destek olacağını düşünüyoruz

- Gıda fiyatlarında son dönem gelişmeleri yukarı yönde bir risk oluşturuyor. Merkez Bankası olarak bu konuya uzun süredir dikkat çekiyoruz, atılmakta olan adımlar da var, yapısal unsurlar ve adımları önemsiyoruz