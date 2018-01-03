TCMB, hükümete üst üste 5. kez mektup gönderecek
2017 yılı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi üzerine Merkez Bankası, hükümete üst üste 5. kez açık mektup göndererek hedeften sapmanın nedenlerini açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 5 olarak hedeflenen 2017 enflasyonunun yüzde 11,92 gerçekleşmesi nedeniyle hükümete açık mektup gönderecek.
Banka, açık mektupta enflasyon hedefinden sapmanın nedenleri ve enflasyonun tekrar hedefe ulaşması için alınan tedbirleri açıklayacak.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile bir başkan yardımcısının imzalarını taşıyacak mektup, hükümet adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e iletilecek.
Böylece Merkez Bankası hükümete üst üste 5. mektubunu göndermiş olacak.
Merkez Bankası Kanunu'nun 42'nci maddesi uyarınca, enflasyonun hedeften belirgin şekilde sapması durumunda TCMB'nin, sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması gerekiyor.
Enflasyon 2017 yılında yüzde 11.92 oldu
Kaynak: AA