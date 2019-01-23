"Ticaret savaşı" yatırımcıyı tedirgin etmeyi sürdürüyor

23 Ocak 2019

Asya borsaları küresel büyümenin yavaşladığına dair artan işaretler ve henüz çözüme kavuşturulmamış ABD-Çin ticaret gerilimi endişelerinin yatırımcıların riskli varlıklara yönelik iştahını sınırlamasıyla yükselişine ara verdi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi pazartesi yedi haftanın zirvesine yükseldikten sonra büyük ölçüde değişim göstermedi. Çin lokomotif hisselerinden oluşan endeks yüzde 0.1 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0.2 yükseldi.

Öte yandan S&P 500 endeksi, Nasdaq ve Dow Jones endeksi dün 3 Ocak'tan bu yana yüzde bazında en büyük günlük düşüşünü kaydetti.

ABD borsaları, aralık ayındaki keskin düşüşün ardından, kısmen ABD-Çin ticari gerilimlerinde yatışma beklentileri ve Fed'in para politikasını gevşetme yönünde açıklamalarının etkisiyle ocak ayı genelinde yükseldi. Bu aynı zamanda küresel yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesine neden oldu.

Ancak Trump yönetiminin, gelecek hafta yapılması planlanan üst düzey müzakereler öncesinde Çin'in hazırlık müzakereleri teklifini reddettiğini bildiren Financial Times haberi risk iştahını tekrar zedeledi.

ABD-Çin ilişkileriyle ilgili yeni endişeler hisse senedi fiyatlarını sınırlasa da, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow'un haberi yalanlaması sonrası ABD borsalarının bazıları kayıplarını azalttı.

Dolar endeksi 96.32 seviyesinde bulunuyor. Faiz oranı vadeli işlemleri Fed'in ülke içindeki ve küresel riskler karşısında bu yıl faizleri artırmayı durduracağını fiyatlıyor.

Bu arada Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi ve enflasyon tahminini düşürdü.

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Kaynak: Reuters