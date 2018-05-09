TKBB'de sıra Ziraat Katılım'da

09 Mayıs 2018

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR



Bugün üç ayrı birlik genel kurullarını yapacak. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) genel kurulları seçimli, Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) seçimsiz olacak. Yapılacak 3 genel kurula da Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek katılacak.

İlk genel kurulu sabah saatlerinde katılımcılar yapacak. TKBB başkanlığına katılım bankalarının genel müdürleri sırayla 2 yılda bir getiriliyorlar. 2016 yılında yapılan genel kurulda Albaraka’nın Genel Müdürü Fahrettin Yahşi başkan olmuş ve bankadaki görevinden 2017’de ayrılması sonrasında görevini Melikşah Utku’ya devretmişti. Utku hem genel müdür hem de birlik başkanı olmuştu. Edinilen bilgiye göre, bu yıl sıra Ziraat Katılım’da. Utku’nun bugün görevini Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir’e devretmesi bekleniyor. Öte yandan bugün yapılacak toplantıda, islami finans sektörünün geliştirilmesi adına gerçekleştirilmiş olan yeni düzenlemeler de açıklanacak.

Günün ikinci toplantısı ise öğleden sonra Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin olacak. 18. Olağan Genel Kurulu’nu yapacak olan TSPB’de seçim yapılacak. Birlikteki seçimde ise tek bir listenin çıkması bekleniyor. Kaynaklara göre, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç ve Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler başkanlığı 1 yıllık periyotta dönüşümlü yapacak.

Günün son toplantısı ise Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) 6. Olağan Genel Kurulu olacak. Bu genel kurulda seçim olmayacak.