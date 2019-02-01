TL dünkü iyimserliğin ardından satış baskısı altında

01 Şubat 2019

TCMB'nin sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında acele etmeyeceğini açıklamasıyla kur ve faizler dün sert gerilerken, Çin PMI verileri bu sabah satış baskısına neden oluyor.

Analistler, dünkü iyimserliğin ardından bugün küresel satış baskısının Çin'de imalat PMI verisinin neden olduğu endişe ile tetiklendiğine dikkat çektiler.

Çin'de Caixin/Markit imalat satın alma yöneticisi endeksi (PMI) yeni siparişler ve üretimin azalmasıyla Ocak ayında 48.3 ile yaklaşık üç yılın en büyük daralmasını kaydetti.

Bu gelişmelerle haftaya 5.35'li seviyelerde başlayan dolar/TL dün 5.1650'ye kadar geriledi. Çin başta olmak üzere küresel ekonomiye ilişkin büyüme endişeleriyle kur bu sabah ise yukarı yönlü hareket ediyor.

Dolar/TL saat 09:51'de yüzde 1 artışla 5.2190 seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte euro/TL de yüzde 1 yükseldi ve 5.9770 yer alıyor.

"Çin verisi baskıya neden oldu"

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Oldukça hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. TL'de TCMB'nin enflasyon raporu yorumlarının ilk faiz indirimini Haziran'dan önce pek de olası göstermemesi sonrası ciddi bir değerlenme gördük. Fed'in faiz artışlarında sabırlı olacağı söylemi de bu süreci destekledi" dedi ve ekledi:

"Ancak bu sabah Çin verileri küresel piyasalarda ciddi bir satış baskısı yaratmış görünüyor. PMI verileri Çin ekonomisinde yavaşlamanın belirginleştiğini gösteriyor. Bu gelişmekte olan ülke para birimlerine de satış baskısı yaratıyor."

10 yıllık tahvilde 220 baz puan düşüş

Öte yandan TL'de dünkü değer kazancı bono verilerine de yansıdı. 2018 yılını yüzde 16.48 seviyesinde kapadıktan sonra 10 Ocak'ta yüzde 16.88'e kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yönünü aşağı çevirdi.

10 yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ve valörde son işlemlerde yüzde 14.30 seviyesindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri enflasyon raporu öncesi son işlem gününde spot kapanışta yüzde 15.37 seviyesindeydi.

Bu verilere göre son iki günde getirideki düşüş 100 baz puanı aşarken yılbaşından buyana düşüş ise 220 baz puana ulaştı.

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Kaynak: Reuters