TL geriledi, borsaya satış geldi

29 Ocak 2018

Küresel olarak dolardaki toparlanmayla birlikte dolar/TL yüzde 1'e yakın değerlendi, dövizdeki yükselişle birlikte BIST 100 tarihi zirvesinden gelen satışlarla geriledi.

Dolar endeksi perşembe günü üç yılın dip seviyesi olan 88.42'yi gördükten sonra, bugün, ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle 89.19'a geldi.

Önde gelen merkez bankalarının aşırı gevşek para politikalarından geri adım atacaklarına yönelik güçlenen beklentilerle 10 yıllık ABD tahvil getirisi 2,72 ile 2014 başlarından bu yana en yüksek seviyesine çıktı; 2 yıllık tahvil faizi ise 2,16 ile 2008'den sonraki zirvesine tırmandı.

Bu gelişmeler yurt içi piyasalarda satış baskısına neden oldu.

Güne 3.75 civarından başlayan ve gün içinde en yüksek 3.7874'ü gören dolar kuru saat 16:35'de yüzde 0,85 artışla 3.7845 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,35 yükselişle 4.6785, euro/dolar ise yüzde 0,45 düşüşle 1.2365'den işlem gördü.

Bugün 121.341 ile açılış, 121.531 puanla da gün içi rekorunu genişleten Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise bu seviyeden gelen alımlarla 119.398'e kadar geriledi. Daha sonra bir miktar toparlanan endeks, yüzde 0,60 kayıpla 120.000'da yer aldı.

Dolardaki yükselişin kısa süreli olabileceğini dile getiren analistler, küresel piyasalarda risk iştahının yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini, bunun TL varlıkları destekleyebileceğini ifade etti.