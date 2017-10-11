TL, toparlanmaya devam ediyor

11 Ekim 2017

DÜNYA ONLINE

ABD ile yaşanan vize krizinden sonra 99.200 puana kadar düşen Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi bugün 104.000 puanı geçerken, 3.92'yi aşan dolar/TL 3.66 seviyesinin altını test etti.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gördüğü en düşük 102.786,56 puan seviyesinde etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti.

Sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,43 değer kazanarak 103.834,76 puandan giren BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında 104.000 puan sınırını geçti.

104.736 puana kadar çıkan endeks, kapanışa doğru gelen kâr satışları sonrasında günü 422 puan artışla 103.816 puandan gerçekleştirdi. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,41 oranında değer kazandı.

Analisteler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 104.000 ve 105.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Dolarda hareketlilik aşağı yönlü sürüyor

Pazartesi günü ocak ayından bu yana en yüksek olan 3.92'li seviyelerin görüldüğü dolar/TL dün piyasaları olumsuz etkileyecek yeni haber akışı olmaması ve doların küresel değer kaybı ile 3.67 seviyesinin altına kaydı. Ancak akşam saatlerinde ABD'den gelen açıklamalarla kur yönünü tekrar yukarı çevirdi.

Kurda bugün ise oldukça hareketli bir seyir izleniyor. Dün 3.67 seviyesinde kapanan dolar/TL'de bu sabah ilk işlemler 3.70 seviyesinde gerçekleşti. Sonrasında aşağı yönlü bir seyir izleyen kur 3.6580 seviyesine kadar indi.

Kurda işlemler borsa kapanış saati itibariyle 3.6680 seviyesinden geçiyor. Euroda ise işlemler 4.35 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, hem son dönemdeki yurtiçine yönelik negatif gelişmeler hem de ABD tahvil faizleri ve DXY endeksindeki yükseliş sonrası yurtiçi tahvil faizlerindeki yüksek seyir devam ediyor.

ABD ile ilgili gelişmeler izleniyor

ABD ile siyasi ilişkilerin gerginlik piyasaların gündeminde olmaya devam ediyor. Dün açıklamalarla kısmen yumuşayan ortam dün gece ABD dışişleri bakanlığı sözcüsünün vize kararının beyaz saray ve dışişleri bakanlığının eşgüdümüyle alındı açıklaması sonrası ortam tekrar gerildi. Ancak yetkilerden gelen iletişim kanalları açık açıklaması şuan için TL varlıklardaki negatif baskıyı sınırlı tutuyor.

Öte yandan bu akşam Fed tutanakları da yakından izlenecek.