TL, yurt dışıyla zayıfladı

25 Nisan 2018

DÜNYA ONLINE

Bugün Merkez Bankası faiz kararına odaklanan yurt içi piyasada, dış piyasalara da bağlı olarak satış baskısı ağırlık kazandı. TCMB'nin faiz kararına gevşeme yönünde tepki veren kur, doların küresel çapta değer kazanması ve ABD faizlerindeki yüksek seyrin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Borsada ise satıcılı görünüm devam ediyor.

Dolar/TL dalgalandı

Kur cephesi, MB'nin 75 baz puanlık faiz artırımına düşüş yönünde hızlı tepki verdi. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.0595 seviyesine kadar inen dolar/TL, kararın açıklanmasından hemen önce 4.0830 seviyesindeydi. Kur, faiz kararının açıklanması sonrası, düşününü hızlandırdı ve dolar/TL, ilk tepki olarak 4.0335 seviyesine kadar geriledi. Ardından yönünü yukarı çeviren kur, 4.11 seviyesine kadar çıktı.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesindeki psikolojik sınırın üzerinde (3,02) seyretmesinin etkisiyle birçok gelişmekte olan ülke para birimi dolar karşısında yüzde 1 ve üzerinde kayıplar yaşıyor.

TL'nin ilk tepki sonrasında zayıflamasında bu durum etkili oluyor. Dolar/TL saat 15:50 itibariyle yüzde 0,2 kayıpla 4.0935 seviyesinde seyrediyor. Bu açıdan bakıldığında TL’nin pozitif ayrıştığı görülüyor.

Borsada satıcılı seyir devam ediyor

Hisse senetleri piyasasında ise kararın ardından anlamlı bir tepki gözlenmedi. PPK kararı öncesi yüzde 0.54 ekside olan BIST-100 endeksi, saat 15:50'de yüzde 1.6 düşüşle 108.290 puanda yer aldı. Karar öncesinde yüzde 0.87 düşüşte olan bankacılık endeksi ise aynı saatte yüzde 2.6 ekside.

Ekonomistler faiz kararını değerlendirdi