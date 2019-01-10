TL'de negatif ayrışma bugün terse döndü

10 Ocak 2019

Yılbaşından bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL bugün en iyi performansı gösterirken, dolar/TL kuru 5.42'li seviyelere kadar geriledi.

Bazı analistler bu gerilemeyi KOBİ değer kredisinin Hazine'ye yük getirmeyecek olması ve Hazine'nin eurobond ihracının olumlu algılanmasına bağlarken, bazı analistler ise haber akışına bağlı olmadan dünkü yükselişin geri alınmasına bağlıyor.

Dün gün içi işlemlerde 1 Kasım'dan bu yana en yüksek olan 5.5450'ye kadar yükselen dolar/TL bu sabah saat 09:45'de 5.4780 seviyesindeydi. Kur 5.4225'e kadar geriledikten sonra saat 17:49'da yüzde 0,80 düşüşle 5.4460'da bulunuyor. Bu sabah 6.3415 seviyesinde olan euro/TL ise aynı saatte yüzde 1 kayıpla 6.2790'dan işlem gördü.

" Kayıp yüzde 3 civarına geriledi "

Bir bankacı piyasada Hazine destekli genişlemeci politika izleneceği korkusu olduğunu hatırlatarak, "Bugün açıklanan kredinin sadece bankalar aracılılığı ile yapılması ve rakamın çok büyük olmaması kur üzerinde olumlu etki yarattı. Öte yandan Hazine'nin eurobond ihracı piyasaya 2 milyar dolarlık giriş anlamına geliyor. Talebin yüksek olması da olumlu. Kurda düşüş dün akşama doğru başladı, doların yurt dışında değer kaybetmesiyle parite kaynaklı olarak dolar/TL de aşağı geldi. Bugüne baktığımızda yılbaşından bu yana TL'de gözlenen negatif ayrışma terse döndü, pozitif ayrışma görüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi'nin toplamda 20 milyar TL'lik bir paket olacağını ancak programın Hazine'ye etkisinin olmayacağını söyledi.

Hazine dolar cinsi 2029 vadeli tahvil ihracında 2 milyar dolar borçlanırken, tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 7.68 oldu. Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi.

Aynı bankacı "Dolar/TL'de kısa vadede bir dengelenme var, TL'de yılbaşından düne kadar yüzde 5'ler civarında olan kayıp yüzde 3 civarına geriledi. Gelecek hafta PPK toplantısı var, öncesinde yine yukarı hareket görebiliriz. Şu anda piyasada bir indirim beklentisi yok ancak satır aralarında mart ayının işaret edilme ihtimali TL üzerinde baskı yaratıyor" diye konuştu.

Mali disipline yönelik kaygılar

Kredi kartını ödemekte güçlük çekenler için Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borçlarının tek çatı altında toplanacak olması, yaklaşık 2.5 milyonun üstündeki hanede her ay ortalama 80 TL'lik borcu devletin üstlenmesi, Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılacak kredi ve ağır borç yükü altındaki futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılması gibi konular piyasalarda mart ayında yapılacak seçimler öncesinde mali disiplinden taviz verileceğine yönelik endişeleri artırdı. Öte yandan düşük gelen aralık ayı enflasyon verisinin ardından TCMB'nin 16 Ocak'taki PPK toplantısında alacağı karar da piyasalarda takip ediliyor.

" 5.50 seviyesi direnç olacak "

Bugün açıklanan kredi paketinin bir mali risk oluşturabileceğine yönelik piyasada endişe olduğunu söyleyen başka bir bankacı, "Zaten son günlerde yapılan açıklamalar, TCMB'den Hazine'ye kaynak aktarımının erkene çekilmesi gibi unsurlarla kurda baskı başlamıştı. Ancak paketin Hazine üzerinde bir baskı oluşturmayacağı ortaya çıkınca kurda da çekilme gördük, TL'de olumlu bir ayrışma söz konusu. Oynaklık bazında bakınca son günlerde opsiyon tarafındaki oynaklıkların yeniden yukarı hareketlendiğini görüyoruz. 5.50 seviyesinde pozisyonlanmalar artıyor, demek ki bu seviye bir direnç olacak. Bu seviye aşılmadıkça geri çekilmeler olumlu" dedi.

Başka bir bankacı ise kurdaki hareketi belirli bir haber akışına bağlamayarak dünkü yükselişin tepkisi olarak yorumladı.

Kaynak: Reuters